Захарова обвинила Украину в открытии «второго фронта» в Африке
Украина, проигрывая армии России, решила открыть второй фронт в Африке, заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
«Да, они [Украина] отступают под натиском Вооруженных сил России. Они, по всей видимости, решили открыть теперь второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружеских нам африканских государствах», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, СМИ сахельских государств сообщают о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов в регионе Сахаро-Сахельской зоны. Она указала на причастность украинской разведки к поддержке группировки «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей нападение на военные позиции Мали в мае.
Сахель — это тропический регион саванн в Африке, который служит переходной зоной от пустыни Сахара на севере к более плодородным землям на юге. Территория протянулась от Атлантического океана до Красного моря.
В политическом плане в Конфедерацию государств Сахеля входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо.
Захарова также напомнила о разрыве дипломатических отношений с Украиной со стороны Мали и Нигера в августе 2024 года и обращениях этих стран в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против поддержки Киевом терроризма на африканском континенте.
Кроме того, она обвинила западные государства в бездействии и потворстве действиям украинских властей, несмотря на предупреждения африканских партнеров.
В апреле глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина поддерживает террористические группировки в Африке, в то время как Россия помогает странам Сахеля укреплять обороноспособность. Об этом он сообщил после встречи с главой внешнеполитического ведомства Мали Абдулайе Диопом.
Лавров отметил, что «бывшие колонизаторы и Украина открыто поддерживают террористов» в регионе и подчеркнул готовность Москвы способствовать подготовке военнослужащих и сил безопасности стран Сахеля.
Диоп назвал Россию союзником альянса Сахеля, а Украину — «террористическим государством». Мали и Нигер в 2024 году разорвали дипотношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке террористов и обратившись в ООН с требованием принять меры. В МИД Украины решение назвали поспешным.
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