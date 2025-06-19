В аэропорту Волгограда второй раз за сутки ввели ограничения

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В аэропортах Волгоград и Саратов временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

В Волгограде ограничения вводили также ночью, они действовали около двух с половиной часов. Власти Волгоградской области сообщали тогда, что ВСУ совершили массированную атаку дронами на Калачевский, Городищенский районы и южную часть Волгограда. БПЛА перхватили силы ПВО, никто не пострадал.

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