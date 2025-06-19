На ПМЭФ заявили о популярности чебурашки на фронте, а Labubu — у богатых

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На ПМЭФ поспорили об игрушках Labubu и чебурашке, а также предложили ввести уголовную ответственность за кражу традиционных ценностей, сообщает корреспондент РБК.

Гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что Labubu — «вообще это чебурашка», отметила депутат Госдумы Марина Ким во время одной из сессий форума. Она продолжила, сказав, что обеспеченные семьи покупают Labubu, но «если касается фронта, там, где действительно совершенно по-другому чувствуются эти традиционные ценности, вот все выбирают чебурашку». «Это не просто игрушки, это действительно отражение зеркальное того, что происходит в нашем пространстве», — сказала Ким.

О том, что традиционные ценности надо защищать, вводя уголовную ответственность, заявил замруководителя ФМБА России, руководитель комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совета безопасности России Николай Лишин.

По мнению Лишина, «много детей — это хорошо», но если ему по телевизору сказать, что «это не очень хорошо», то таким образом можно украсть у человека ценность. Лишин сравнил подобное высказывание из телевизора с кражей материального имущества. «Эти люди крадут у меня мою духовно-нравственную ценность. Значит, надо их изолировать от общества <...> Если это ценности, то их надо защищать. И защищать их надо не на словах, защищать их надо на деле, и надо вводить это в различные виды ответственности, вплоть до уголовной», — сказал Лишин.

Ранее на ПМЭФ показали куклы Labubu с лицами политиков: министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, зампредседателя правительства Татьяны Голиковой.

Labubu — это игрушки в виде «монстриков» с широкой зубастой улыбкой, они стали главным трендом весны 2025 года в TikTok. С этими игрушками были замечены топовые селебрити — Лиза из южнокорейской группы Blackpink, Рианна, Дуа Липа, а также Ким Кардашьян.

Рост продаж Labubu на Wildberries в натуральном выражении превысил 4500%, сообщила объединенная компания Wildberries & Russ.

ПМЭФ — Петербургский международный экономический форум, крупнейший российский деловой форум. Это ежегодное мероприятие, на котором политики, чиновники и бизнесмены обсуждают экономику и другие темы. ПМЭФ-2025 проходит в период с 18 по 21 июня. В качестве главной темы форума в 2025 году выбрали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В деловой программе мероприятия — более 150 сессий, которые поделены на несколько блоков. Среди них — «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».