Песков назвал «кричащей» разницу между переданными и полученными телами

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Пропорция переданных тел военных между Россией и Украиной — «кричащая», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ПМЭФ.

Так Песков прокомментировал разницу между количеством тел, которые передала Россия, и количеством, которое она получила от украинской стороны.

«Смотрите, 2056–2057 тел мы передали украинской стороне, и всего несколько десятков тел наших погибших бойцов они передали нам. Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат», — сказал Песков.

Россия и Украина договорились обменяться телами погибших на переговорах в Стамбуле 2 июня. Всего Россия передала Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев вернул тела 78 погибших российских военных.

На тех же переговорах стороны также договорились провести обмен тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет. Первые этапы этих обменов прошли 9, 10 и 12 июня.