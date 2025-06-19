Песков назвал «кричащей» разницу между переданными и полученными телами
Пропорция переданных тел военных между Россией и Украиной — «кричащая», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ПМЭФ.
Так Песков прокомментировал разницу между количеством тел, которые передала Россия, и количеством, которое она получила от украинской стороны.
«Смотрите, 2056–2057 тел мы передали украинской стороне, и всего несколько десятков тел наших погибших бойцов они передали нам. Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат», — сказал Песков.
Россия и Украина договорились обменяться телами погибших на переговорах в Стамбуле 2 июня. Всего Россия передала Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев вернул тела 78 погибших российских военных.
На тех же переговорах стороны также договорились провести обмен тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет. Первые этапы этих обменов прошли 9, 10 и 12 июня.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов