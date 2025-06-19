Разрушения больницы в Беэр-Шеве после удара Ирана. Видео
Израиль опубликовал видео, на котором запечатлены последствия удара Ирана, из-за которого была повреждена больница «Сорока» в Беэр-Шеве. На кадрах видны разрушения — обвалившиеся потолки и битые стекла.
Во время удара пострадали 60 человек, у троих — тяжелые ранения. Иран заявлял, что удар был нанесен по штабу киберкомандования армии Израиля (корпус C4I), а также разведывательному центру Армии обороны Израиля в технологическом парке Гав-Ям в Тель-Авиве. Они находятся рядом с больницей, которая «подверглась воздействию только взрывной волны и не получила серьезных повреждений», сообщил Иран.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов