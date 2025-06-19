Разрушения больницы в Беэр-Шеве после удара Ирана. Видео

Появилось видео с разрушениями больницы в Беэр-Шеве после удара Ирана

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Израиль опубликовал видео, на котором запечатлены последствия удара Ирана, из-за которого была повреждена больница «Сорока» в Беэр-Шеве. На кадрах видны разрушения — обвалившиеся потолки и битые стекла.

Во время удара пострадали 60 человек, у троих — тяжелые ранения. Иран заявлял, что удар был нанесен по штабу киберкомандования армии Израиля (корпус C4I), а также разведывательному центру Армии обороны Израиля в технологическом парке Гав-Ям в Тель-Авиве. Они находятся рядом с больницей, которая «подверглась воздействию только взрывной волны и не получила серьезных повреждений», сообщил Иран.