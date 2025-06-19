Иран ответил Израилю о попадании по больнице в Беэр-Шеве
В четверг утром, 19 июня, Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля и лагерь армейской разведки в технологическом парке Гав-Ям, расположенном рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве, передает иранское агентство IRNA. В опубликованном сообщении говорится, что в момент удара там находились тысячи военнослужащих, оборудование и цифровые системы управления. При этом гражданское медучреждение по соседству не получило значительных разрушений, утверждает агентство.
«Больница подверглась воздействию только взрывной волны и не получила серьезных повреждений» — уточняет IRNA.
Университетская больница «Сорока» расположена в центре города Беэр-Шева и является третьей по величине в Израиле, в ней более 1110 коек.
The Times of Israel сообщает об упавших на больницу обломках сбитой иранской ракеты. Пострадали десятки людей, три человека находятся в тяжелом состоянии. Судя по опубликованным кадрам, есть повреждения больницы.
С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана, объяснив начало операции ядерной угрозой со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. В ответ он выпускает по Израилю сотни ракет.
Российский МИД осудил удары Израиля по Ирану и призвал не допустить полномасштабной войны в регионе.
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