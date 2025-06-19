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Политика ,  
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Стармер перепутал президента Южной Кореи с его переводчиком на саммите G7

Стармер перепутал президента Южной Кореи с его переводчиком на саммите G7
Video

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал избранного в июне президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с его переводчиком на саммите G7. Видео публикует ITN.

На кадрах видно, что Стармер здоровается с мужчиной-переводчиком, после чего к ним подходит девушка и показывает политику на другого человека, непосредственно Ли Чжэ Мёна, переводчик делает то же самое.

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Кир Стармер

Ли Чжэ Мён был кандидатом в президенты от Демократической партии «Тобуро», он победил на выборах с 48,43 против 42,59% за его оппонента Ким Мун Су.

Выборы были досрочными. Их объявили после импичмента экс-президента Юн Сок Ёля, который предпринял неудачную попытку госпереворота.

Саммит G7 прошел в Канаде 15–17 июня. Он закончился без совместного коммюнике, кроме того, встречу покинул американский президент Дональд Трамп из-за «ситуации на Ближнем Востоке», сообщали в Белом доме.

Саммит в Канаде продемонстрировал отсутствие единства в подходах стран «Большой семерки» к конфликту на Украине. Европейцы рассчитывали, что в Канаде будет принято решение о снижении предельного уровня цен на сырую нефть из России с $60 до $45 за баррель.

Однако согласовать совместное заявление, посвященное этому конфликту, группе не удалось. Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Трампом отметил, что «давление на Россию должно быть усилено». Однако после встречи с британским премьером Киром Стармером американский лидер отметил, что рестрикции в отношении России стоят США «больших денег» — речь идет о «миллиардах и миллиардах долларов». Стармер, комментируя ситуацию с новыми санкциями, сказал, что «у России нет карт». В Кремле подчеркивали, что давление на Москву бесполезно, а к санкциям страна адаптировалась и научилась извлекать из них выгоду.

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Софья Полковникова
Южная Корея Кир Стармер саммит G7
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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