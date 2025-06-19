Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области

Танки производства Германии в составе ВСУ находились в Курской области, которую официальный Берлин считает российской, рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.

«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает ее российской», — заявил Путин.

По словам президента, Россия за новейшую историю не сделала ни одного действия, которое бы противоречило интересам немецкого народа и Германии.

По словам Путина, Москва не отказывалась от контактов и открыта к переговорам с Берлином: «Они эти контакты прекратили, они пусть и возобновляют». Президент выразил сомнение, что Германия может стать лучшим посредником вместо США, поскольку «посредник должен быть нейтральным». Москва считает Берлин стороной, которая оказывает Киеву поддержку, а иногда и становится соучастником боевых действий.

«Федеративная Республика раздумывает поставлять «Таурус» для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера, — конечно, возникают большие вопросы», — резюмировал Путин.