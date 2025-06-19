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Война Израиля и Ирана ,  
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Израиль нанес удар по Тегерану

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Авиация армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ряд ударов по Тегерану и другим районам Ирана, сообщило ведомство в телеграм-канале.

В Иране силы противовоздушной обороны привели в действие для перехвата «вражеских целей» над окрестностями Тегерана, сообщил местный телеканал SNN.

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Ранее Fars объявил также о шестом этапе ударов дронов Ирана по Израилю. По информации агентства, десятки дронов-уничтожителей нанесли тяжелый ущерб заданным целям.

Накануне Иран впервые применил против Израиля баллистические ракеты средней дальности «Саджил». КСИР предупредил израильтян, что иранские ракеты не оставят им «ни секунды покоя вне подземных убежищ» и не дадут умолкнуть сиренам воздушной тревоги.

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