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Война Израиля и Ирана ,  
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Fars объявил о шестом этапе ударов дронов Ирана по Израилю

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Война Израиля и Ирана

Армия Ирана сообщила о начале шестого этапа удара беспилотными летательными аппаратами по Израилю, передает агентство Fars.

«В ходе 6-го этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками <...> были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям», — говорится в сообщении.

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Накануне Иран впервые применил против Израиля баллистические ракеты средней дальности «Саджил». КСИР предупредил израильтян, что иранские ракеты не оставят им «ни секунды покоя вне подземных убежищ» и не дадут умолкнуть сиренам воздушной тревоги.

Для перехвата ракет Ирана Израиль применяет систему ПВО «Железный купол», ее эффективность оценивают в 80–90%.

15 июня Израиль сообщил о самом дальнем ударе за время операции против Ирана: военно-воздушные силы (ВВС) атаковали иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, что примерно в 2,3 тыс. км от Израиля.

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Полина Минаева
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