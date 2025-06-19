Fars объявил о шестом этапе ударов дронов Ирана по Израилю
Армия Ирана сообщила о начале шестого этапа удара беспилотными летательными аппаратами по Израилю, передает агентство Fars.
«В ходе 6-го этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками <...> были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям», — говорится в сообщении.
Накануне Иран впервые применил против Израиля баллистические ракеты средней дальности «Саджил». КСИР предупредил израильтян, что иранские ракеты не оставят им «ни секунды покоя вне подземных убежищ» и не дадут умолкнуть сиренам воздушной тревоги.
Для перехвата ракет Ирана Израиль применяет систему ПВО «Железный купол», ее эффективность оценивают в 80–90%.
15 июня Израиль сообщил о самом дальнем ударе за время операции против Ирана: военно-воздушные силы (ВВС) атаковали иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, что примерно в 2,3 тыс. км от Израиля.
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