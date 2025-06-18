Синоптик назвала маловероятным возвращение жары в Москву до конца июня

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До конца июня в Москве не ожидается возвращение жары до +30 градусов Цельсия, сообщила специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, слова которой приводит агентство городских новостей «Москва».

«Я не уверена, что 30-градусная жара вернется в Москву в июне, хотя последняя пятидневка июня обещает быть более теплой, чем нынешняя погода», — сказала эксперт.

По ее словам, в ближайшие три дня — с 18 по 20 июня — столицу ждет некомфортная погода с низким атмосферным давлением. Ожидаются дожди и грозы. Минимальная температура будет держаться в пределах от +10 до +12 градусов, в то время как дневная — не выше +18 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы.

Позднякова отметила, что погода будет сырой, но в субботу, 21 июня, существенных осадков не будет, днем прогнозируется небольшое потепление.

«Самая короткая ночь будет в субботу, и она будет прохладная — от 6 до 11 градусов тепла по региону, днем — до +21 градуса. В воскресенье потеплее — до +23 градусов», — добавила синоптик.

Ранее, в конце мая, синоптики предупредили москвичей о сильной жаре в столице с температурой воздуха +30 градусов и выше.

Накануне сообщения Поздняковой специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что пятница, 20 июня, станет самым холодным днем в Москве за всю неделю. По словам метеоролога, погода начнет ухудшаться уже в четверг: днем будет облачно, а температура опустится до +16–18 градусов.

О резком похолодании к концу недели также предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России. По его словам, в субботу температура воздуха составит +15–20 градусов, а уже в воскресенье — +14–19.