Путин назвал полезной возможную встречу с Трампом
Встреча с лидером США Дональдом Трампом была бы в высшей степени полезной, но она должна быть подготовлена и закончиться позитивными результатами, заявил российский президент Владимир Путин журналистам на ПМЭФ.
Россия с уважением относится к намерениям Трампа восстановить отношения, отметил Путин.
Трамп — бизнесмен, и в этом большой плюс: он «все считает», это относится и к шагам в отношении России, добавил президент.
Контакты между Россией и США активизировались после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
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