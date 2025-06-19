Путин назвал полезной возможную встречу с Трампом

Встреча с лидером США Дональдом Трампом была бы в высшей степени полезной, но она должна быть подготовлена и закончиться позитивными результатами, заявил российский президент Владимир Путин журналистам на ПМЭФ.

Россия с уважением относится к намерениям Трампа восстановить отношения, отметил Путин.

Трамп — бизнесмен, и в этом большой плюс: он «все считает», это относится и к шагам в отношении России, добавил президент.

Контакты между Россией и США активизировались после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

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