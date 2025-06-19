Путин согласился с Трампом, что при нем конфликта с Украиной бы не было
Президент США Дональд Трамп прав, что российско-украинский конфликт мог бы не произойти, будь он президентом в те годы, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировым информационных агентств. РБК ведет трансляцию встречи.
Путин сперва согласился со словами Трампа, который перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле посчитал, что Путин не приехал на встречу, поскольку там не было американского лидера: «И он прав. В этом смысле он абсолютно прав».
«Он также говорил неоднократно, что если бы «я был президентом, то этой войны бы не было». Я думаю, что и здесь он прав», — добавил Путин. По мнению президента, Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта.
Путин рассказал, что в одном из последних телефонных разговоров с экс-президентом Джо Байденом говорил ему, «что не надо доводить до каких-то конфликтов, до горячих конфликтов».
«Нужно все решать мирным путем, и надо заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на юго-востоке, прекратить геноцид русскоговорящего населения, прекратить там нарушать права человека, о чем постоянно говорила прежняя администрация», — пересказал он свой диалог с демократом.
Прежде Трамп неоднократно утверждал, что если бы он остался президентом в 2021-2025 годах, конфликта между Россией и Украиной можно было бы избежать. Трамп называет конфликт «войной Байдена», к которой не имеет отношения, а только намеревается завершить.
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