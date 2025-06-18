Иран направил протест США после высказываний Трампа
МИД Ирана выразил протест послу Швейцарии Надин Оливери Лозано, которая представляет интересы Соединенных Штатов, из-за высказываний президента США Дональда Трампа, сообщает Mehr.
Высказывания Трампа Тегеран назвал провокационными и угрожающими. Позиция США противоречит основополагающим принципам и нормам международного права и нарушает Устав Организации Объединенных Наций, является явным признаком продолжающегося партнерства и соучастия правительства США в атаках Израиля на Иран, сказали в иранском МИДе. Лозано должна срочно передать ноту Вашингтону, говорится в сообщении.
Ранее 18 июня Трамп выдвинул Ирану «окончательный ультиматум». Президент также напомнил о своем требовании «безоговорочной капитуляции» Тегерана. До этого американский лидер заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана и о том, что США знают, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Отвечая на вопрос о возможности нанесения американского удара по ядерным объектам Ирана, Трамп сказал: «Я могу это сделать, могу и не сделать».
США разорвали отношения с Ираном в 1980 году, после того как в Тегеране захватили в заложники людей в американском посольстве. В том же году Швейцария стала представительницей американских интересов в Тегеране.
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