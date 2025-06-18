 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США ,  
0 

Песков объяснил слова Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным

Песков: Трамп, говоря о разговоре с Путиным, имел в виду последние 3-4 дня
Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, говоря, что переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным прошли «вчера» (17 июня), имел в виду — три-четыре дня назад, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Дело в том, что сейчас настолько жизнь насыщена политическая событиями, что, когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня как минимум», — сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТР Павлу Зарубину.

Он добавил, что Трамп имел в виду разговор с Путиным, о котором Кремль уже ранее сообщал. 

Трамп заявил о разговоре с Путиным
Политика
Дональд Трамп

Последний телефонный разговор Путина и Трампа, о котором официально сообщали, прошел 14 июня. Политики тогда впервые обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. При этом Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность обострением конфликта. Трамп также назвал обстановку в регионе тревожной, но заявил об эффективности атаки Израиля на иранские ядерные объекты.

В среду, 18 июня, Трамп заявил журналистам, что разговаривал с Путиным «вчера», то есть 17 июня.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Верховный лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом» в случае вмешательства

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Дмитрий Песков
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Трамп заявил об «окончательном ультиматуме» Ирану
Политика
Трамп о вероятности удара США по Ирану: «могу сделать это, а могу и нет»
Политика
Трамп в третий раз отложил запрет TikTok в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 19:37
ФРС США сохранила ставку четвертый раз подряд Инвестиции, 21:01
В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета Общество, 21:01
«Манчестер Сити» обыграл марокканский клуб на старте клубного ЧМ Спорт, 20:59
В SberCIB обновили прогнозы по акциям застройщиков Инвестиции, 20:54
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
КСИР заявил о первом применении ракет дальностью 2 тыс. км по Израилю Политика, 20:50
На станции МЦД «Опалиха» на 40 минут пропал свет Город, 20:48
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп заявил журналистам, что перестал быть их жертвой, а стал охотником Политика, 20:37
Россиянка победила третью ракетку мира на турнире в Берлине Спорт, 20:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:30
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
Песков объяснил слова Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным Политика, 20:17
Шапша ответил Пашиняну на сравнение деревни под Калугой с Арменией Политика, 20:15
Российский дзюдоист Каниковский стал чемпионом мира Спорт, 20:13