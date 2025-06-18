Песков объяснил слова Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп, говоря, что переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным прошли «вчера» (17 июня), имел в виду — три-четыре дня назад, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Дело в том, что сейчас настолько жизнь насыщена политическая событиями, что, когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня как минимум», — сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТР Павлу Зарубину.
Он добавил, что Трамп имел в виду разговор с Путиным, о котором Кремль уже ранее сообщал.
Последний телефонный разговор Путина и Трампа, о котором официально сообщали, прошел 14 июня. Политики тогда впервые обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. При этом Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность обострением конфликта. Трамп также назвал обстановку в регионе тревожной, но заявил об эффективности атаки Израиля на иранские ядерные объекты.
В среду, 18 июня, Трамп заявил журналистам, что разговаривал с Путиным «вчера», то есть 17 июня.
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