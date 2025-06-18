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Политика ,  
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Шапша ответил Пашиняну на сравнение деревни под Калугой с Арменией

Владислав Шапша
Владислав Шапша (Фото: Администрация Президента России)

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ответил на слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о деревне под Калугой сравнением объема промышленного производства его региона и Армении. Слова Шапши приводит RT.

«Вы знаете, в Калужской области много деревень. В одной из них, например в деревне Добрино, расположена одна из площадок особой экономической зоны. В целом объем промышленного производства Калужской области на сегодняшний день практически в два раза превышает объем промышленного производства Армении», — сказал Шапша.

Как уточняет издание, ранее Пашинян обратился к главе компании «Ташир Групп» Самвелу Карапетяну (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes), заявив тому: «Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту».

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Политика
Самвел Карапетян

Уголовное дело в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна связано с его публичной поддержкой Армянской апостольской церкви, которую критикует Пашинян. Карапетяну предъявили обвинения в публичном призыве к захвату власти. 

Сам бизнесмен назвал происходящее свидетельством несостоятельности власти Армении и подчеркнул, что не откажется от своих убеждений, основанных на армянских традициях. Защита Карапетяна считает обвинения против него политически мотивированными.

Шапша ответил Пашиняну на сравнение деревни под Калугой с Арменией
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Ранее Пашинян выступил за национализацию компании «Электрические сети Армении», входящей в «Ташир Групп», которой владеет Карапетян. По словам премьера, «эти люди» даже не считали компанию «своей, и им нет дела до этого стратегически важного предприятия, его потребителей и сотрудников».

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Полина Дуганова
Армения Россия Никол Пашинян Владислав Шапша Калужская область
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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