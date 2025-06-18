Дмитриев заявил о конструктивной основе диалога с американцами

Россия продолжает обсуждение экономических проектов с членами команды президента США Дональда Трампа и американскими компаниями, рассказал РБК директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.

«Мы продолжаем диалог с американскими коллегами. Я не хочу называть фамилии и так далее, но американский диалог продолжается. Как вы видите, он приобретает конструктивную основу», — сказал Дмитриев.

Хорошим знаком он назвал последние заявления Трампа.



«Он сказал, что Россию нельзя было исключать из восьмерки, и он сказал о том, что американские санкции наносят ущерб американскому бизнесу. Как вы помните, мы говорили про 300 миллиардов, потери американского бизнеса и так далее. Растет понимание реалий», — подчеркнул глава РФПИ.

Дмитриев рассказал, что Россия активно обсуждает инвестиционные и политические проекты с членами команды Трампа и американскими компаниями.

«Сегодня, как вы знаете, был завтрак с американской торгово-промышленной палатой. Безусловно, американские партнеры также обозначают, что они надеются на прогресс по политическим вопросам до того, как масштабные инвестиции могут происходить. Поэтому вот эти два процесса двигаются параллельно: политические обсуждения и экономически-инвестиционные обсуждения», — сказал он

Отвечая на вопрос о возможности преференций для американских компаний в России, Дмитриев заявил, что никаких преференций для иностранных компаний не будет.

«Я думаю, что будет, наоборот, некая политика, что те компании, которые бросили своих сотрудников, которые создали риски в различных секторах для российской экономики, для них очень сложно будет вернуться. Многие ниши и так уже заняты», — сказал он



В заключение Дмитриев добавил, что западные компании сильно потеряли влияние на российском рынке.

«Речь идет только о том, будет ли сохраняться хоть какое-то присутствие — и они заинтересованы в этом, — либо, действительно, оно будет минимальное и будет больше заполнено компаниями глобального Юга», — заключил он.

Ранее Дмитриев заявил о том, что иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, а санкции не достигли поставленных целей и это понимание постепенно приходит к западным лидерам.



«Очень важно, что президент Трамп буквально пару дней назад признал это. До этого позиция предыдущей администрации США заключалась в том, что санкции вредят России. Но мы видим, что Россия выстояла, экономика растет», — ответил Дмитриев на вопрос журналиста.

Но также он отметил, что в приоритете руководимого им фонда — «инвестиции в рост российской экономики и поддержка российских компаний».