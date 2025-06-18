Дмитриев заявил об осознании на Западе бесполезности санкций. Видео

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Западные санкции не достигли поставленных целей и это понимание постепенно приходит к западным лидерам, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.



«Очень важно, что президент Трамп буквально пару дней назад признал это. До этого позиция предыдущей администрации США заключалась в том, что санкции вредят России. Но мы видим, что Россия выстояла, экономика растет», — ответил Дмитриев на вопрос журналиста.



По словам Дмитриева, западные лидеры начинают понимать, что многие компании хотят вернуться в Россию. Этот процесс, по его словам, очень важен.

Ранее Дмитриев заявил о значимом интересе иностранцев, прибывших на ПМЭФ, к России.

«Видим значимый интерес от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями», — написал глава РФПИ.

Он отметил, что в приоритете руководимого им фонда — «инвестиции в рост российской экономики и поддержка российских компаний».