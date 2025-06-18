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ПМЭФ-2025 ,  
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Глава АвтоВАЗа назвал рост цен на Lada гораздо ниже инфляции

Соколов: цены на автомобили Lada выросли менее чем на 6,5% с ноября 2023 года
Сюжет
ПМЭФ-2025
Максим Соколов (слева)&nbsp;во время презентации автомобиля Lada Azimut в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, 18 июня 2025 года
Максим Соколов (слева) во время презентации автомобиля Lada Azimut в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, 18 июня 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Цены на автомобили Lada выросли менее чем на 6,5% с ноября 2023 года по июнь 2025-го, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Одна индексация была в январе, она была в пределах 2%. То есть с ноября 2023-го по июнь 2025 года цены выросли менее чем на 6,5%», — сказал Соколов.

По его словам, такой рост цен гораздо ниже инфляции за тот же срок и на рынке трудно найти товары, которые в этих условиях сохраняли бы подобную ценовую стабильность.

АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut
Общество

Он также отметил, что доля АвтоВАЗа на рынке стабильно держится на уровне 27–29%, заявив, что такой показатель свидетельствует о конкурентоспособности концерна.

Соколов сказал, что в России действует высокий уровень ключевой ставки и жесткие условия кредитования. Такая ситуация стимулирует китайских производителей агрессивно повышать скидки до нескольких сотен тысяч рублей, а в некоторых случаях — до полумиллиона.

Чтобы отстоять долю на рынке, АвтоВАЗ тоже должен «представлять покупателям соответствующий продукт не только по тактико-техническим характеристикам, но и по цене», сказал глава концерна.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ повышал цены на машины дважды в 2024 году. По итогам года компания выпустила 525 тыс. автомобилей. В январе цены повысили на 1,8% и их изменение затронуло две модели — Lada Granta и Niva Legend.

В среду, 18 июня, АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер Lada Azimut. Презентация была сделана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроссовер создан на базе Lada Vesta.

Машина снабжена искусственным интеллектом, в нее встроена нейросеть GigaChat от Сбербанка. Среди функций — парковка по голосу, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Навигация по России работает на картах 2ГИС как офлайн, так и онлайн.

Кроме того, в апреле АвтоВАЗ запустил промышленное производство Lada Iskra. Стоимость машины будет начинаться от 1,2 млн руб.

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Софья Полковникова
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