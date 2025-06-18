Глава АвтоВАЗа назвал рост цен на Lada гораздо ниже инфляции
Цены на автомобили Lada выросли менее чем на 6,5% с ноября 2023 года по июнь 2025-го, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Одна индексация была в январе, она была в пределах 2%. То есть с ноября 2023-го по июнь 2025 года цены выросли менее чем на 6,5%», — сказал Соколов.
По его словам, такой рост цен гораздо ниже инфляции за тот же срок и на рынке трудно найти товары, которые в этих условиях сохраняли бы подобную ценовую стабильность.
Он также отметил, что доля АвтоВАЗа на рынке стабильно держится на уровне 27–29%, заявив, что такой показатель свидетельствует о конкурентоспособности концерна.
Соколов сказал, что в России действует высокий уровень ключевой ставки и жесткие условия кредитования. Такая ситуация стимулирует китайских производителей агрессивно повышать скидки до нескольких сотен тысяч рублей, а в некоторых случаях — до полумиллиона.
Чтобы отстоять долю на рынке, АвтоВАЗ тоже должен «представлять покупателям соответствующий продукт не только по тактико-техническим характеристикам, но и по цене», сказал глава концерна.
АвтоВАЗ повышал цены на машины дважды в 2024 году. По итогам года компания выпустила 525 тыс. автомобилей. В январе цены повысили на 1,8% и их изменение затронуло две модели — Lada Granta и Niva Legend.
В среду, 18 июня, АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер Lada Azimut. Презентация была сделана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроссовер создан на базе Lada Vesta.
Машина снабжена искусственным интеллектом, в нее встроена нейросеть GigaChat от Сбербанка. Среди функций — парковка по голосу, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Навигация по России работает на картах 2ГИС как офлайн, так и онлайн.
Кроме того, в апреле АвтоВАЗ запустил промышленное производство Lada Iskra. Стоимость машины будет начинаться от 1,2 млн руб.
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