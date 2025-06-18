Адвокат Полынкова опроверг данные об уголовном деле против военкора

Михаил Полынков (Фото: polynkov / VK )

Против задержанного автора телеграм-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова не возбуждали уголовное дело ни по факту самовольного оставления части, ни по факту мошенничества, сообщил РБК адвокат Александр Молохов.

О задержании Полынкова юрист сообщил днем 18 июня. Тогда он отметил, что «о сути предъявленных обвинений защите пока ничего не известно». Позднее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Полынков задержан за самовольное оставление части или места службы. Он находится в федеральном розыске, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 Уголовного кодекса России, сообщало агентство.

«Никакого уголовного дела в отношении Полынкова ни по факту самовольного оставления части, ни тем более по факту мошенничества не было и, думаю, не будет», — сказал Молохов.

Он отметил, что сотрудники органов военного управления ведут проверку в отношении Полынкова. Во время таких мероприятий он будет находиться в одной из воинских частей Московского гарнизона, сказал адвокат.

Он также подчеркнул, что отношение к Полынкову «со стороны органов военного управления самое достойное и уважительное».

О своем задержании сообщил ранее и сам Полынков. «По ходу, крайняя публикация тоже дошла до адресата», — написал он в телеграм-канале. К тому посту автор прикрепил фрагменты передачи с телеведущим Владимиром Соловьевым. В первом фрагменте Соловьев говорит, что в 2004 году, «когда была напряженность», в интервью одной еврейской газете он сказал, что если бы в Израиле началась война, то он, «как еврей, поехал бы туда защищать его народ». Во втором фрагменте Соловьев задается вопросом «В чем провинился Иран?» «Вот что такого сделал Иран? Иран на кого-то напал? Иран совершил политическое убийство в других странах? Ну вот просто реально мне интересно», — говорит ведущий.

Полынков написал, что после публикации поста военная полиция начала объезжать все места его прошлого жительства.

Михаил Полынков занимает должность заместителя председателя «Русского движения Стрелкова» и входит в центральный исполнительный комитет незарегистрированной политической партии КПРС «Русская весна». Его телеграм-канал «Солдатская правда» насчитывает более 60 тыс. подписчиков.