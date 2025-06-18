В Москве задержали автора телеграм-канала «Солдатская правда»
В Москве задержали автора телеграм-канала «Солдатская правда» и соратника Игоря Стрелкова Михаила Полынкова, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов.
«Михаил Полынков задержан сегодня оперативными сотрудниками ФСБ и препровожден в 517-й Военно-следственный отдел СК РФ, к нему выехал адвокат, о сути предъявленных обвинений защите пока ничего не известно», — сказал Молохов.
Полынков сообщил о своем задержании в посте в телеграм-канале. «По ходу, крайняя публикация тоже дошла до адресата», — написал он.
Речь идет о посте, к которому прикреплены фрагменты передачи с телеведущим Владимиром Соловьевым. В первом фрагменте Соловьев говорит, что в 2004 году, «когда была напряженность», в интервью одной еврейской газете он сказал, что если бы в Израиле началась война, то он, «как еврей, поехал бы туда защищать мой народ». Во втором фрагменте Соловьев задается вопросом «В чем провинился Иран?» «Вот что такого сделал Иран? Иран на кого-то напал? Иран совершил политическое убийство в других странах? Ну вот просто реально мне интересно», — говорит ведущий.
Как заявил Полынков, после прошлой его публикации с фрагментом передачи Соловьева «по адресам, где я раньше жил, начала приезжать военная полиция».
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