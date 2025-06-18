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ТАСС узнал, по какому делу задержали автора «Солдатской правды» в Москве

ТАСС: автора канала «Солдатская правда» Полынкова задержали за самоволку
Михаил Полынков
Михаил Полынков (Фото: polynkov / VK)

Автора телеграм-канала «Солдатская правда» и соратника Игоря Стрелкова Михаила Полынкова задержали в Москве в связи с возбужденным делом по ч. 5 ст. 337 Уголовного кодекса (самовольное оставление части или места службы), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник уточнил, что задержанный находился в федеральном розыске.

О своем задержании Полынков сообщил утром в телеграм-канале «Солдатская правда», уточнив, что ждет адвоката. Визит силовиков он связал со своей критикой в адрес телеведущего Владимира Соловьева.

Позднее адвокат Полынкова Александр Молохов подтвердил РБК задержание военкора.

«Михаил Полынков задержан сегодня оперативными сотрудниками ФСБ и препровожден в 517-й Военно-следственный отдел СК РФ, к нему выехал адвокат, о сути предъявленных обвинений защите пока ничего не известно», — сказал Молохов.

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