Синоптик Леус: пик похолодания в Москве наступит в пятницу

Москвичей предупредили о пике похолодания на этой неделе

Фото: Константин Кокошкин / stock.picvario.media

Пятница станет самым холодным днем в Москве за всю неделю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, погода начнет ухудшаться уже в четверг — днем будет облачно, а температура опустится до +16–18 градусов.

Пик похолодания придется на пятницу. Утром температура в регионе опустится до +10–12 градусов, а днем снова поднимется до +16–18. Дискомфорта добавят кратковременные дожди, порывистый ветер и низкое атмосферное давление, которое будет на 14–16 единиц ниже нормы.

Леус также добавил, что кратковременного потепления можно ждать только к середине следующей недели.

О резком похолодании к концу недели также предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, в субботу температура воздуха составит +15–20 градусов, в воскресенье — +14–19, а со среды в столицу вернутся дожди. При этом на юге и юго-востоке европейской части России ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром скоростью до 20–25 м/c.