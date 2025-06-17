Москвичей предупредили о пике похолодания на этой неделе
Пятница станет самым холодным днем в Москве за всю неделю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
По словам метеоролога, погода начнет ухудшаться уже в четверг — днем будет облачно, а температура опустится до +16–18 градусов.
Пик похолодания придется на пятницу. Утром температура в регионе опустится до +10–12 градусов, а днем снова поднимется до +16–18. Дискомфорта добавят кратковременные дожди, порывистый ветер и низкое атмосферное давление, которое будет на 14–16 единиц ниже нормы.
Леус также добавил, что кратковременного потепления можно ждать только к середине следующей недели.
О резком похолодании к концу недели также предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
По его словам, в субботу температура воздуха составит +15–20 градусов, в воскресенье — +14–19, а со среды в столицу вернутся дожди. При этом на юге и юго-востоке европейской части России ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром скоростью до 20–25 м/c.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов