Синоптики предупредили о новом похолодании в Москве к концу недели

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

К концу недели температура воздуха днем в московском регионе опустится до 14 градусов. Об этом рассказал агентству городских новостей «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Первая половина недели теплая, а к концу недели опять похолодает», — рассказал синоптик. Так, во вторник ожидается до плюс 23 градусов, в среду и четверг — до 21, а с четверга начнет холодать. В субботу температура воздуха составит плюс 15–20 градусов, а в воскресенье — плюс 14–19, добавил Цыганков. Со среды также в столицу вернутся дожди.

«Неустойчивая, умеренно теплая погода» сохранится на этой неделе на большей части европейской территории России, в большинстве регионов пройдут дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра. При этом на юге и юго-востоке европейской части России ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром скоростью до 20–25 м/c.

Прошедшие длинные выходные в столичном регионе оказались «в разной степени дождливыми», рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Так, на станции ВДНХ за период с 13 по 15 июня выпало всего 17 мм, что составляет 24% от месячной нормы. В МГУ выпало 23 мм, или 28% от нормы», — сообщила эксперт. Местами в Подмосковье, например в Коломне, выпало 30 мм осадков — почти 40% от нормы, в то время как на западе Московской области «не выпало ни капли», добавила Позднякова.