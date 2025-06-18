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ПМЭФ-2025 ,  
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Информагентства из недружественных стран зададут Путину вопросы на ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2025
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Представители международных информационных агентств из недружественных стран примут участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Будут, да», — ответил Песков на вопрос о присутствии информагентств.

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Бизнес
Фото:kadmitriev / Telegram

Ранее посольство США в России заявило РБК, что не располагает информацией о визите американских правительственных чиновников на ПМЭФ, несмотря на то что в Кремле сообщили о предстоящем участии деловой делегации из США в форуме.

Согласно программе форума, 19 апреля запланирован бизнес-диалог между Россией и США. В числе участников — глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, лидер группы Brazzaville и основатель Tula Microphones Дэвид Артур Браун, сооснователь криптофонда Simoleon Long-Term Value Даниэл Вулф, частный инвестор Питер Ллойд О’Брайен, а также инвестор и председатель исследовательской лаборатории в области искусственного интеллекта PSIMOS Technologies Пол Джеймс Остлинг.

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