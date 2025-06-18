Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Представители международных информационных агентств из недружественных стран примут участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Будут, да», — ответил Песков на вопрос о присутствии информагентств.

Согласно программе форума, 19 апреля запланирован бизнес-диалог между Россией и США. В числе участников — глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, лидер группы Brazzaville и основатель Tula Microphones Дэвид Артур Браун, сооснователь криптофонда Simoleon Long-Term Value Даниэл Вулф, частный инвестор Питер Ллойд О’Брайен, а также инвестор и председатель исследовательской лаборатории в области искусственного интеллекта PSIMOS Technologies Пол Джеймс Остлинг.