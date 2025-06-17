Посольство заявило об отсутствии данных о визите чиновников США на ПМЭФ

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Посольство США в России не располагает информацией о том, что кто-либо из американских правительственных чиновников планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявили РБК в дипмиссии.



Ранее в Кремле сообщили, что принять участие в форуме планирует деловая делегация из США. Согласно программе мероприятия, на 19 апреля запланирован бизнес-диалог Россия — США, участники которого планируют обсудить условия для восстановления и расширения двустороннего делового сотрудничества, новые возможности открываются для предпринимателей и инвесторов, а также совместные инициативы, которые «могут стать катализатором позитивных изменений в мировой экономике».

В мероприятии примут участие глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи; лидер группы группы Brazzaville, основатель Tula Microphones и сооснователь Soyuz Microphones Дэвид Артур Браун; сооснователь криптофонда Simoleon Long-Term Value Даниэл Вулф; частный инвестор Питер Ллойд О'Брайен; инвестор, сооснователь и председатель исследовательской лаборатории в сфере ИИ PSIMOS Technologies Пол Джеймс Остлинг. Кроме того, на сессии «Экопереосмысление глобальной финансовой системы» по видеосвязи выступит американский экономист Джеффри Сакс.

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов и пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием станет пленарная сессия с Владимиром Путиным.