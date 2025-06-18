Нарышкин сообщил о контактах со спецслужбами как Ирана, так и Израиля
Россия продолжает поддерживать контакты как со спецслужбами Ирана, так и со спецслужбами Израиля, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.
«Мы в контакте с представителями и одной и другой сторон конфликта — с представителями соответствующих специальных разведывательных служб и Ирана, и Израиля», — сообщил он, отвечая на вопрос журналистов.
Также он отметил, что нынешняя ситуация между странами является критической.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль нанес предупреждающий удар по Ирану из-за его ядерной программы. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил обстрелами по израильским городам. Страны продолжают обмениваться ударами.
Ранее телеканал ABC News сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает следующие 24–48 часов как решающие в конфликте Ирана и Израиля. По истечении этого срока станет понятно, есть ли у Тегерана дипломатическое решение либо США придется прибегнуть к военным действиям.
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