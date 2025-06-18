Вблизи аэропорта Братска ограничили мобильный интернет

Аэропорт Братск (Фото: aerobratsk / Telegram)

В Иркутской области с 18 июня ввели временное ограничение на использование мобильного интернета стандартов 3G и 4G в радиусе пяти километров от аэропорта Братска. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Братска Александр Дубровин.

По словам мэра, ограничения могут затронуть микрорайон Сосновый Бор, СНТ «Птица» и «Василек». Он отметил, что стационарный интернет и сети Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме.

«Понимаю, что это вызывает определенные неудобства, но прошу всех сохранять спокойствие. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — говорится в обращении.

Как заявил Дубровин, такое решение было принято для защиты людей и объектов жизнеобеспечения.

Мэр города порекомендовал жителям Братска и пассажирам аэропорта сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к принятым мерам.

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходящего с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», жители Санкт-Петербурга и области столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета.

Пользователи отмечали низкую скорость загрузки, потерю 4G-сети и полное отсутствие сигнала. Некоторые из них испытывали трудности при работе с мобильными банковскими приложениями.

По данным «Фонтанки», проблемы с сетью в основном наблюдались в Красносельском районе и Стрельне, при этом перебои начались еще вечером 17 июня.