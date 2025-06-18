Посол России в Израиле допустил перемещение дипломатов в безопасное место
Сотрудники российского посольства в Израиле могут переместиться в безопасное место за пределами Тель-Авива в случае дальнейшей эскалации конфликта, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства. Они реальные, разного рода, разными путями. Внимательно следим за обстановкой. В конце концов, не исключаем перемещение в другое безопасное место без выезда из Израиля», — сказал он.
Викторов также добавил, что семьи сотрудников российского посольства уже эвакуированы из Израиля и направляются в Россию. Из-за закрытия воздушного пространства они покинули страну через наземный переход с Египтом.
«Мы отправили всех практически, супруг и детей, из семей сотрудников посольства и других учреждений, их тут немного российских, отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они сейчас в Каире и там оформляют билеты на вылет», — пояснил посол.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану из-за его ядерной программы. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил обстрелами по израильским городам. Страны продолжают обмениваться ударами.
Ранее ABC News сообщил, что следующие 24–48 часов станут решающими в конфликте Ирана и Израиля. По истечении этого срока станет понятно, есть ли у Тегерана дипломатическое решение либо США придется прибегнуть к военным действиям.
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