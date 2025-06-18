 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Посол России в Израиле допустил перемещение дипломатов в безопасное место

Посол в Израиле Викторов допустил перемещение дипломатов в безопасное место
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Посольство России в Израиле
Посольство России в Израиле (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сотрудники российского посольства в Израиле могут переместиться в безопасное место за пределами Тель-Авива в случае дальнейшей эскалации конфликта, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства. Они реальные, разного рода, разными путями. Внимательно следим за обстановкой. В конце концов, не исключаем перемещение в другое безопасное место без выезда из Израиля», — сказал он.

Викторов также добавил, что семьи сотрудников российского посольства уже эвакуированы из Израиля и направляются в Россию. Из-за закрытия воздушного пространства они покинули страну через наземный переход с Египтом.

«Мы отправили всех практически, супруг и детей, из семей сотрудников посольства и других учреждений, их тут немного российских, отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они сейчас в Каире и там оформляют билеты на вылет», — пояснил посол.

Отделения посольства США в Израиле закроют до 20 июня
Политика
Фото:Corinna Kern / dpa / Global Look Press

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану из-за его ядерной программы. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил обстрелами по израильским городам. Страны продолжают обмениваться ударами.

Ранее ABC News сообщил, что следующие 24–48 часов станут решающими в конфликте Ирана и Израиля. По истечении этого срока станет понятно, есть ли у Тегерана дипломатическое решение либо США придется прибегнуть к военным действиям.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Израиль посольство эвакуация авиаудар
Материалы по теме
Посол рассказал о «сюрпризе в рукаве» у Израиля для Ирана
Политика
Посол Израиля в России сообщила о продолжении работы дипмиссии
Политика
Посол Израиля назвала приоритет ударов по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
МАГАТЭ сообщило об ударах по производству центрифуг в Иране Политика, 13:31
Продажи кладовых в новостройках Москвы упали почти на четверть Недвижимость, 13:31
АвтоВАЗ предствавил обновленную Lada Niva Travel. Фото и список доработок Авто, 13:30
«Химки» объявили о приостановлении деятельности Спорт, 13:28
Вблизи аэропорта Братска ограничили мобильный интернет Общество, 13:25
АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut Общество, 13:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Посол России в Израиле допустил перемещение дипломатов в безопасное место Политика, 13:22
Максим Орешкин на ПМЭФ-2025 рассказал о новых центрах роста экономик 13:21
Глушаков решил завершить карьеру в 38 лет Спорт, 13:19
Сбербанк предупредил о риске переохлаждения российской экономики Экономика, 13:19
Обратная сторона массового туризма: страны, уставшие от путешественников Социальная экономика, 13:15
Кибермедведи, «Смешарики» и Aurus: чем встречают стенды ПМЭФ Общество, 13:12 
Максим Орешкин — о повестке развития и конфликте Юга со Старым Светом Экономика, 13:10