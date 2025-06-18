Отделения посольства США в Израиле закроют до 20 июня
Посольство США в Израиле и все его отделения закроют до пятницы, 20 июня, сообщает пресс-служба дипмиссии.
«Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Командования тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто завтра (в среду, 18 июня) до пятницы (20 июня)», — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, ограничения будут касаться консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве. Кроме этого, за границей не будут выдавать паспорт или консульскую справку о рождении.
Отделение посольства США в Иерусалиме также было закрыто 16 и 17 июня.
Соответствующее решение было принято на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Так, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», обвинив Иран в приближении к созданию ядерного оружия. Тегеран отверг обвинения и объявил об операции «Истинное обещание — 3». С того дня стороны обмениваются ударами.
Ранее, 16 июня, американский посол Майк Хакаби сообщил, что в результате ударов ракет со стороны Ирана получило незначительные повреждение отделение посольства США в Тель-Авиве. Из персонала никто тогда не пострадал.
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