В Свердловской области на майских праздниках пропал председатель гордумы
В городе Кушва Свердловской области пропал председатель городской думы Сергей Клиросов. Исчезновение чиновника РБК подтвердил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых: по его словам, силовики приступили к поискам председателя.
«Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно разыскные-мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина», — заявил Горелых.
Как утверждает Ura.ru, 54-летнего Клиросова не могут найти уже полтора месяца. Его коллега по вагоноремонтному предприятию, где пропавший занимал должность начальника трех участков, Александр Челядников рассказал, что видел его в последний раз на праздничном митинге перед 9 Мая.
«Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже. К родственникам отправляли кадровиков — те не в курсе, где он, поэтому начальник написал заявление в полицию о пропаже. Но пока нет ни ответа, ни привета», — рассказал изданию Челядников.
Об этом же E1.ru сообщил занявший пост Клиросова Алексей Мельников. Его назначили на должность председателя спустя месяц после пропажи чиновника.
«Был с ним знаком, но с мая месяца никакой информации о нем нет. 8-го числа его видели на поздравлении во дворце, и с тех пор больше нет вестей. Делали запрос в МВД, но пока нет никакой информации», — сообщил изданию Мельников.
До этого, в сентябре 2022 года, в Москве пропал экс-заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Спустя две недели его нашли живым.
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