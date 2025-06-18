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В Свердловской области на майских праздниках пропал председатель гордумы

В Свердловской области на майских праздниках пропал глава гордумы Клиросов
Сергей Клиросов
Сергей Клиросов (Фото: Дума Кушвинского городского округа)

В городе Кушва Свердловской области пропал председатель городской думы Сергей Клиросов. Исчезновение чиновника РБК подтвердил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых: по его словам, силовики приступили к поискам председателя.

«Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно разыскные-мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина», — заявил Горелых.

Как утверждает Ura.ru, 54-летнего Клиросова не могут найти уже полтора месяца. Его коллега по вагоноремонтному предприятию, где пропавший занимал должность начальника трех участков, Александр Челядников рассказал, что видел его в последний раз на праздничном митинге перед 9 Мая.

«Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже. К родственникам отправляли кадровиков — те не в курсе, где он, поэтому начальник написал заявление в полицию о пропаже. Но пока нет ни ответа, ни привета», — рассказал изданию Челядников.

Об этом же E1.ru сообщил занявший пост Клиросова Алексей Мельников. Его назначили на должность председателя спустя месяц после пропажи чиновника.

«Был с ним знаком, но с мая месяца никакой информации о нем нет. 8-го числа его видели на поздравлении во дворце, и с тех пор больше нет вестей. Делали запрос в МВД, но пока нет никакой информации», — сообщил изданию Мельников.

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Фото:Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике


До этого, в сентябре 2022 года, в Москве пропал экс-заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Спустя две недели его нашли живым.

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Полина Дуганова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Свердловская область пропажа чиновник Дума МВД новости
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