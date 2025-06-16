МВД объявило без вести пропавшей вывезенную в Грозный чеченку Сулейманову

Седа Сулейманова в 2022 году бежала от родни в Петербург, но вскоре девушку увезли обратно Чечню. Правозащитники сообщали, что СК признал ее возвращение насильственным. Ведомство заявило, что она пропала в феврале 2024 года

Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

МВД России объявило в розыск чеченку Седу Сулейманову, которая несколько лет назад бежала от родственников, собиравшихся насильно выдать девушку замуж, а затем была вывезена силовиками обратно в Чечню.

В базе ведомства говорится, что девушку разыскивают как без вести пропавшую.

На сайте управления Следственного комитета по Чечне говорится, что Сулейманова 5 февраля 2024 года вышла из дома в Грозном и не вернулась, с тех пор «о ее местонахождении ничего не известно». Forbes писал, что профиль девушки появился на портале еще в прошлом году.

Сулейманова осенью 2022 года обратилась к правозащитникам с просьбой помочь ей приехать в Санкт-Петербург. По словам девушки, родные под угрозой «убийства чести» хотели насильно выдать ее замуж. Сулейманова несколько месяцев жила и работала в Петербурге, но в августе 2023-го, как сообщили правозащитники из «Кризисной группы СК SOS» (признана иноагентом), ее задержали силовики из Чечни, обвинив в краже украшений на сумму 150 тыс. руб. Сама она отрицала обвинения.

Вскоре после этого чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал фото и видео с девушкой, написав, что Сулеймановой «приятно находиться вместе с родными», ей ничего не угрожает и «никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет». На кадрах она не говорила ни слова. С того момента никаких данных о Сулеймановой и ее местоположении не появлялось.

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева просила генпрокурора Игоря Краснова и главу СК Александра Бастрыкина проверить сведения о пропаже девушки. В апреле 2024-го по факту ее исчезновения было возбуждено дело по статье об убийстве (ст. 105 УК), заявительницей выступила ее близкая подруга Елена Патяева. Несколько месяцев спустя, как сообщили правозащитники, СК признал, что возвращение Сулеймановой в Чечню было насильственным. До этого прокуратура заявляла, что девушка вернулась в республику добровольно.

Никаких новых сведений о ходе дела не сообщалось. Патяева не раз выходила на одиночные пикеты с требованием провести расследование.