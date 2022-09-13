В Москве пропал бывший зампред правительства Пензенской области
Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, который сейчас возглавляет правление ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», пропал в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Заявка к нам поступила ночью от родных. Мы в таких случаях работаем по стандартному алгоритму: собираем свидетельства, соответственно, делаем ориентировку, распространяем ее.<...> Ночью был организован штаб поиска», — рассказали в отряде.
В ориентировке, которую опубликовал отряд в социальной сети «ВКонтакте», сказано, что 57-летний Трохин пропал 12 сентября в Восточном административном округе Москвы. Он был одет в темно-синюю куртку и темный костюм с белой рубашкой и галстуком. При себе у чиновника был портфель.
Телеграм-каналы 112 и Shot утверждают, что Трохин приехал в Москву по рабочим вопросам. По их информации, 12 сентября он должен был уехать с Казанского вокзала назад в Пензу, но на обратный поезд не сел. В последний раз чиновника видели около 19:00 по московскому времени в районе станции метро «Авиамоторная» — за полтора часа до отправления поезда, пишет Shot. Телефон Трохина, по его данным, по-прежнему недоступен.
В комментариях под постом «Лиза Алерт» в контакте пользователи сообщают, что у Трохина были проблемы с сердцем. Официального подтверждения этой информации нет.
Трохин родился в селе Вяземка Земетчинского района Пензенской области 31 октября 1964 года. Имеет юридическое образование.
С февраля 2002 года по ноябрь 2015 года возглавлял исполнительный комитет пензенского отделения партии «Единая Россия». В 2015 году стал врио заместителя председателя правительства Пензенской области, а после официально перешел на эту должность.
3 декабря 2020 года Трохин оставил пост после избрания председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».
В мае 2021 года министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу. Его искали добровольцы отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители. К поискам привлекали технику повышенной проходимости, беспилотники и вертолет. В процессе добровольцы нашли квадроцикл пропавшего неподалеку от охотничьей базы. Самого чиновника удалось обнаружить живым спустя двое суток после пропажи.