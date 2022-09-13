В Москве пропал бывший зампред правительства Пензенской области

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 16:34
Путин обсудил с Шольцем газ, зерно, Запорожскую АЭС и военнопленных Политика, 20:06
Нигматуллин назвал «Локомотив» смирившимся с поражениями в этом сезоне Спорт, 20:05
JPMorgan cпрогнозировал рост цены на нефть до $150 за баррель Инвестиции, 20:00
Депутат Госдумы от Крыма досрочно сложил полномочия Политика, 19:59
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 19:57
Минобороны Азербайджана заявило о 50 погибших военных в боях с Арменией Политика, 19:50
Федерация дисквалифицировала российского хоккеиста из-за допинга Спорт, 19:48
Евгения Медведева рассказала о любимом футбольном клубе Спорт, 19:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Москве пропал бывший зампред правительства Пензенской области Политика, 19:46
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 19:43
В правящей партии Грузии ответили на призывы Киева открыть «второй фронт» Политика, 19:42
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 19:34
Рогов указал на колоссальное сосредоточение сил ВСУ в Запорожской области Политика, 19:33
«Динамо» в Кубке России победило уволивший главного тренера «Ахмат» Спорт, 19:26
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Москве пропал бывший зампред правительства Пензенской области

Трохин пропал в Москве 12 сентября. Он приезжал в город по работе и должен был вернуться в Пензу на поезде с Казанского вокзала, но не сел на него. В последний раз, пишет Shot, его видели у станции метро «Авиамоторная»
Василий Трохин
Василий Трохин (Фото: pnzreg.ru)

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, который сейчас возглавляет правление ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», пропал в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Заявка к нам поступила ночью от родных. Мы в таких случаях работаем по стандартному алгоритму: собираем свидетельства, соответственно, делаем ориентировку, распространяем ее.<...> Ночью был организован штаб поиска», — рассказали в отряде.

В ориентировке, которую опубликовал отряд в социальной сети «ВКонтакте», сказано, что 57-летний Трохин пропал 12 сентября в Восточном административном округе Москвы. Он был одет в темно-синюю куртку и темный костюм с белой рубашкой и галстуком. При себе у чиновника был портфель.

Телеграм-каналы 112 и Shot утверждают, что Трохин приехал в Москву по рабочим вопросам. По их информации, 12 сентября он должен был уехать с Казанского вокзала назад в Пензу, но на обратный поезд не сел. В последний раз чиновника видели около 19:00 по московскому времени в районе станции метро «Авиамоторная» — за полтора часа до отправления поезда, пишет Shot. Телефон Трохина, по его данным, по-прежнему недоступен.

В комментариях под постом «Лиза Алерт» в контакте пользователи сообщают, что у Трохина были проблемы с сердцем. Официального подтверждения этой информации нет.

Трохин родился в селе Вяземка Земетчинского района Пензенской области 31 октября 1964 года. Имеет юридическое образование.

С февраля 2002 года по ноябрь 2015 года возглавлял исполнительный комитет пензенского отделения партии «Единая Россия». В 2015 году стал врио заместителя председателя правительства Пензенской области, а после официально перешел на эту должность.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования

3 декабря 2020 года Трохин оставил пост после избрания председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

В мае 2021 года министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу. Его искали добровольцы отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители. К поискам привлекали технику повышенной проходимости, беспилотники и вертолет. В процессе добровольцы нашли квадроцикл пропавшего неподалеку от охотничьей базы. Самого чиновника удалось обнаружить живым спустя двое суток после пропажи.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Москва пропажа Пензенская область новости
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В лесу на Сахалине пропала группа из пяти человек с подростками
Общество
В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту
Общество
Двое бывших американских военных пропали под Харьковом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter