В Минобороны сообщили о 14 сбитых беспилотниках за полтора часа
Утром 18 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Дроны сбили с 9:30 до 11:00 мск, уточнили в ведомстве.
Над территорией Курской области перехватили 12 беспилотников, над территорией Орловской — два.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
В ночь на 18 июня, по данным Минобороны, над Россией уничтожили 48 беспилотников.
Из них 14 сбили над Брянской областью, 11 — над Курской, десять — над Орловской, пять — над Белгородской и три — над Тульской областью.
Также по два дрона уничтожили над Калужской областью и Московским регионом и один — над Липецкой областью.
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