В Минобороны сообщили о 14 сбитых беспилотниках за полтора часа

Фото: Минобороны России

Утром 18 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Дроны сбили с 9:30 до 11:00 мск, уточнили в ведомстве.

Над территорией Курской области перехватили 12 беспилотников, над территорией Орловской — два.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 18 июня, по данным Минобороны, над Россией уничтожили 48 беспилотников.

Из них 14 сбили над Брянской областью, 11 — над Курской, десять — над Орловской, пять — над Белгородской и три — над Тульской областью.

Также по два дрона уничтожили над Калужской областью и Московским регионом и один — над Липецкой областью.