Близ Твери сбили шесть дронов

Над Тверской областью сбили девять дронов

В ночь на 17 июня силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Тверской областью, сообщает пресс-служба губернатора Игоря Рудени в своем телеграм-канале.

Так, пять БПЛА были перехвачены в районе Твери, а другие три — в районе Конаковского округа. Пострадавших нет, уточнили власти.

Спустя около 30 минут Руденя сообщил о перехвате силами ПВО еще одного дрона в районе Твери, вновь обошлось без пострадавших.

Ночью в таких регионах, как Тульская и Липецкая области, была объявлена угроза атаки БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные ликвидировали два украинских дрона, летевших на столицу.

Во всех четырех столичных воздушных гаванях, во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, вводили временные ограничения на полеты.