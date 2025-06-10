Суд в Москве оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ

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Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает «РИА Новости» из зала суда.



Суд признал виновной компанию Apple Distribution International Ltd в нарушении статьи о пропаганде ЛГБТ («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России) — ч. 3 ст. 6.21 КоАП России. Компанию оштрафовали на 3 млн руб., такое решение огласила судья Александра Анохина.

Apple Distribution International Ltd — основной владелец ООО «Эппл Рус». Компания зарегистрирована в Ирландии. Ее обвиняли в ряде административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление в интернете информации или интернет-страницы, которая должна быть удалена согласно законодательству России).

Однако неизвестно, за что именно оштрафовали Apple, так как заседание прошло в закрытом режиме, на чем настаивал юрист компании. Он сослался на то, что в ходе рассмотрения упоминаются конфиденциальные данные о работе сервисов, «очень чувствительные» переписки внутри Apple и официальные документы.

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