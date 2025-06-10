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Политика ,  
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Суд в Москве оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Фото: VTT Studio / Shutterstock
Фото: VTT Studio / Shutterstock

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает «РИА Новости» из зала суда.

Суд признал виновной компанию Apple Distribution International Ltd в нарушении статьи о пропаганде ЛГБТ («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России) — ч. 3 ст. 6.21 КоАП России. Компанию оштрафовали на 3 млн руб., такое решение огласила судья Александра Анохина.

Apple Distribution International Ltd — основной владелец ООО «Эппл Рус». Компания зарегистрирована в Ирландии. Ее обвиняли в ряде административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление в интернете информации или интернет-страницы, которая должна быть удалена согласно законодательству России).

Однако неизвестно, за что именно оштрафовали Apple, так как заседание прошло в закрытом режиме, на чем настаивал юрист компании. Он сослался на то, что в ходе рассмотрения упоминаются конфиденциальные данные о работе сервисов, «очень чувствительные» переписки внутри Apple и официальные документы.

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В апреле в отношении Apple Distribution International Ltd составили аналогичный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В мае Таганский районный суд оштрафовал Apple на 7,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ. Тогда компанию обвинили в распространении на стриминговом сервисе сериала со сценами «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

До этого, в 2024 году, Apple оштрафовали на 3,6 млн руб. по статье о нарушении ограничений доступа к ресурсам, заблокированным в России, — ч. 2 ст. 13.41 КоАП.

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Полина Дуганова
Apple ЛГБТ пропаганда суд штраф КоАП
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