Суд в Москве оштрафовал Apple и WhatsApp

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Таганский суд в Москве оштрафовал компании Apple и WhatsApp, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале. Штрафы составили 3 млн и 3,5 млн руб. соответственно.

Компанию Apple Distribution International Ltd. признали виновной по ч. 3 ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения). Для юридических лиц максимальная сумма штрафа составляет 4 млн руб.

Мессенджер WhatsApp LLC (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление информации или интернет-страницы, которая по закону России должна быть удалена). Максимальное наказание для юрлиц по этой статье также может достигать 4 млн руб.

Подробности дел пресс-служба не уточняет.

Это не первый раз, когда суд в Москве штрафует Apple за пропаганду ЛГБТ. Накануне компанию признали виновной по аналогичной статье. За пропаганду нетрадиционных отношений Apple была оштрафована и в мае.

В середине мая к административной ответственности привлекли также WhatsApp. Ее обязали заплатить штраф 800 тыс. руб. за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.