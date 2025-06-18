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Война Израиля и Ирана ,  
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КСИР сообщил об установлении полного контроля над небом Израиля

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Война Израиля и Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) установил полный контроль над небом Израиля, передает IRNA заявление корпуса.

«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы полностью контролируем небо оккупированных территорий [Израиля]», — говорится в сообщении.

Кроме этого, The Times of Israel пишет, что КСИР также предупредил жителей Тель-Авива об эвакуации и призвал их покинуть северную часть города.

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Ракетная атака, о которой идет речь в сообщении КСИРа была проведена 18 июня. Тогда со стороны Ирана было запущено около 15 ракет. Два падения зафиксированы в регионе Шарон и в районе Иерусалима. После этого армия обороны Израиля сообщила об ударах по Тегерану.

Стороны наносят удары по территориям друг друга с 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана из-за его ядерной программы, а Тегеран, в свою очередь, объявил ответную операцию.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает полной капитуляции Ирана в войне с Израилем. Как он тогда добавил, США полностью контролируют воздушное пространство Ирана.

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