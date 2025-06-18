КСИР сообщил об установлении полного контроля над небом Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР) установил полный контроль над небом Израиля, передает IRNA заявление корпуса.
«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы полностью контролируем небо оккупированных территорий [Израиля]», — говорится в сообщении.
Кроме этого, The Times of Israel пишет, что КСИР также предупредил жителей Тель-Авива об эвакуации и призвал их покинуть северную часть города.
Ракетная атака, о которой идет речь в сообщении КСИРа была проведена 18 июня. Тогда со стороны Ирана было запущено около 15 ракет. Два падения зафиксированы в регионе Шарон и в районе Иерусалима. После этого армия обороны Израиля сообщила об ударах по Тегерану.
Стороны наносят удары по территориям друг друга с 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана из-за его ядерной программы, а Тегеран, в свою очередь, объявил ответную операцию.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает полной капитуляции Ирана в войне с Израилем. Как он тогда добавил, США полностью контролируют воздушное пространство Ирана.
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