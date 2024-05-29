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Военная операция на Украине ,  
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Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления

Володин: Зеленский захватил власть и совершил государственное преступление
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Susana Vera / Reuters)

На Украине возник кризис власти, президент страны Владимир Зеленский находится вне закона, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что Зеленский сохраняет легитимность.

Исполнение обязанностей главы государства до вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, считает Володин. По его словам, отказ Стефанчука в этом случае и продолжение работы Зеленского на посту президента Украины «являются захватом власти».

«Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — написал Володин.

Подписанные Зеленским международные соглашения и договоры не будут иметь юридической силы, считает спикер Госдумы.

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Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта. 20 мая должен был официально завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского. Однако процедуру голосования в стране отменили, поскольку на Украине после начала российской военной операции ввели военное положение. Закон об этом режиме запрещает выбирать президента, депутатов Рады или органы местного самоуправления в этот период.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что на Украине в нынешних условиях единственная легитимная власть — это Верховная рада и ее спикер. По его словам, Конституция Украины предусматривает продление полномочий парламента, но о продлении полномочий президента из-за военного положения там ничего не говорится. Спикер Рады Стефанчук заявил, что в соответствии с Конституцией и другими законами президентом страны остается Зеленский.

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Вячеслав Володин Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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