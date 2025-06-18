Следователи заподозрили готовившего теракт в Черняховске в попытке уйти
Обвиняемый в подготовке теракта в Калининградской области Алексей Филиппов обсуждал с сообщниками «отход» после нападения, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении «РИА Новости».
По версии следствия, Филиппов, связанный с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в России), летом 2024 года планировал взрыв у здания администрации Черняховского муниципального округа.
Как уточняется в материалах дела, Филиппов ранее служил по контракту и обладал необходимыми навыками. В переписке с неустановленными лицами он детально обсуждал организацию отхода с места преступления, что, по мнению следствия, говорит о продуманности подготовки.
При задержании у Филиппова изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 1,7 кг в тротиловом эквиваленте. Также у него дома обнаружили 210 патронов калибра 7,62 мм и емкости с компонентами для изготовления взрывчатки.
В июне Калининградский областной суд продлил ему арест — мужчина остается в СИЗО почти год. Ему предъявлены обвинения в приготовлении к теракту, а также в незаконном хранении и приобретении взрывчатых веществ.
О задержании Филиппова ФСБ сообщила в прошлом году.
Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали 51-летнего гражданина России, которого подозревают в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб.
По данным спецслужбы, мужчина был завербован представителями украинской разведки и координировал действия с их сотрудником. Его задачей был подрыв автомобиля одного из представителей региональных властей. Для этого он хранил в тайнике самодельное взрывное устройство.
При задержании у него изъяли взрывчатое вещество марки C-4 иностранного производства массой 1,25 кг, электродетонатор и программируемый блок управления.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов