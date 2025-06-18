Следователи заподозрили готовившего теракт в Черняховске в попытке уйти

Фото: УФСБ России по Калининградской области

Обвиняемый в подготовке теракта в Калининградской области Алексей Филиппов обсуждал с сообщниками «отход» после нападения, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении «РИА Новости».

По версии следствия, Филиппов, связанный с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в России), летом 2024 года планировал взрыв у здания администрации Черняховского муниципального округа.

Как уточняется в материалах дела, Филиппов ранее служил по контракту и обладал необходимыми навыками. В переписке с неустановленными лицами он детально обсуждал организацию отхода с места преступления, что, по мнению следствия, говорит о продуманности подготовки.

При задержании у Филиппова изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 1,7 кг в тротиловом эквиваленте. Также у него дома обнаружили 210 патронов калибра 7,62 мм и емкости с компонентами для изготовления взрывчатки.

В июне Калининградский областной суд продлил ему арест — мужчина остается в СИЗО почти год. Ему предъявлены обвинения в приготовлении к теракту, а также в незаконном хранении и приобретении взрывчатых веществ.

О задержании Филиппова ФСБ сообщила в прошлом году.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали 51-летнего гражданина России, которого подозревают в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб.

По данным спецслужбы, мужчина был завербован представителями украинской разведки и координировал действия с их сотрудником. Его задачей был подрыв автомобиля одного из представителей региональных властей. Для этого он хранил в тайнике самодельное взрывное устройство.

При задержании у него изъяли взрывчатое вещество марки C-4 иностранного производства массой 1,25 кг, электродетонатор и программируемый блок управления.