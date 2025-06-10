ФСБ показала кадры с планировавшим теракт в Новороссийске россиянином

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В Краснодарском крае ФСБ задержала 22-летнего молодого человека, который по заданию СБУ планировал совершить теракт в Новороссийске на энергообъекте.

Задержанный рассказал, что в начале января этого года с ним связался сотрудник СБУ по имени Владислав, он давал молодому человеку задания, а тот выполнял их за вознаграждение. ФСБ сообщила, что россиянин фотографировал военные объекты и фиксировал перемещения кораблей Черноморского флота.

В марте задержанный получил фотографии и координаты схрона со взрывчаткой, которая должна была быть использована при подрыве. Когда молодой человек следовал к месту схрона, его задержали. В тайнике было самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг.

Против молодого человека завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка к теракту) и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.