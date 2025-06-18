ВТБ заявил о намерении каждого второго погасить рыночную ипотеку досрочно

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Каждый второй россиянин с рыночной ипотекой в 2025 году регулярно осуществляет частично-досрочные погашения, а почти 10% уже полностью закрыли кредит, сообщил РБК замглавы правления ВТБ Александр Пахомов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно данным банка, 45% клиентов, оформивших рыночную ипотеку в текущем 2025 году, выплачивают кредит в три раза быстрее, чем остальные заемщики в этом сегменте.

Иная ситуация наблюдается среди держателей льготной ипотеки. Дополнительные платежи вносят лишь около 20% таких заемщиков, а доля полностью погасивших кредит остается на уровне прошлого года — близкой к нулю.

«Высокие ставки по вкладам сделали их привлекательной альтернативой рыночной ипотеке. Те, кто уже взял кредит под 20%+, стремятся преодолеть этот финансовый барьер рывком — через активное досрочное погашение», — рассказал Пахомов.

Он отметил, что льготные ипотечные программы с низкими ставками позволяют заемщикам не форсировать выплаты и разместить свободные средства на депозите.

Ранее банк ВТБ объявил о планах понижать ставки по рыночной ипотеке минимум на 1,5–2 процентных пункта во второй половине июня. Решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Центробанка на 1 п.п. — до 20% годовых.

Как пояснили в ВТБ, цель корректировки — поддержать доступность льготной ипотеки для заемщиков и сохранить устойчивость ипотечного рынка.

При этом банк намерен сосредоточиться на работе с программами господдержки, так как текущие рыночные ставки по-прежнему остаются высокими для большинства заемщиков. С начала года ВТБ выдал свыше 24,6 тыс. льготных ипотек на сумму около 137 млрд руб., большинство сделок осуществляется именно в рамках госпрограмм.