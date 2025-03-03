 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ завела на Лепса дело за обещание ₽1 млн бойцам спецоперации за танки

Сюжет
Военная операция на Украине
Григорий Лепс
Григорий Лепс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского певца Григория Лепса по нескольким обвинениям, в том числе в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя страны.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба СБУ. Певца также обвиняют в оправдании и признании правомерными действий Вооруженных сил России в отношении Украины.

СБУ обвинила певца Shaman в «глорификации» российских военных
Политика
Shaman

В июне 2023 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Лепс пообещал выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.

«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе, и не раз», — подчеркнул Лепс. Певец неоднократно выступал с поддержкой целей специальной военной операции и политики российских властей.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. 25 февраля спецслужба сообщила о предъявлении певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) обвинения в одобрении действий Москвы в рамках военной операции на Украине и восхвалении российской армии. В декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном приговоре к 15 годам колонии спикера Госдумы Вячеслава Володина. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Григорий Лепс Украина СБУ обвинение уголовное дело
Григорий Лепс фото

Григорий Лепс

музыкант, певец, композитор
16 июля 1962 года
Материалы по теме
Из Spotify пропали страницы Гагариной, Шамана и Лепса
Технологии и медиа
«Первый канал» вырезал выступления Киркорова и Глюкозы из шоу Лепса
Общество
В Киргизии отменили концерт Лепса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 18:13
Ученые рассказали о чернилах с пивом, которыми писал Исаак НьютонВино, 19:01
Кандидат в президенты МОК во время визита в Киев пообещал посетить МосквуСпорт, 19:01
О какой поддержке Украины договорились в Лондоне европейские лидерыПолитика, 18:58
Глава 2-го Западного военного суда получил звание заслуженного юристаПолитика, 18:43
Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу на УкраинеПолитика, 18:42
В Италии посчитали преждевременным план Макрона и Стармера по УкраинеПолитика, 18:41
Почетный глава РФС назвал «темной историей» вызов Сантоса в две сборныеСпорт, 18:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белый дом назвал условия возобновления переговоров Трампа и ЗеленскогоПолитика, 18:33
Эрик Трамп снова выступил за биткоин. Что он рекомендуетКрипто, 18:31
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Китай впервые с пандемии запустил тестовый пассажирский поезд до МосквыЭкономика, 18:28
Чемпион Олимпиады вызван в сборную России. Главное о карьере СантосаСпорт, 18:27
КРТ дошло до Садового кольца: что это такое и как меняет МосквуТренды, 18:24
На Украине лишили Тимощука, Карякина и Каладзе спортивных званийОбщество, 18:19