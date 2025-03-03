СБУ завела на Лепса дело за обещание ₽1 млн бойцам спецоперации за танки

Григорий Лепс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского певца Григория Лепса по нескольким обвинениям, в том числе в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя страны.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба СБУ. Певца также обвиняют в оправдании и признании правомерными действий Вооруженных сил России в отношении Украины.



В июне 2023 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Лепс пообещал выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.

«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе, и не раз», — подчеркнул Лепс. Певец неоднократно выступал с поддержкой целей специальной военной операции и политики российских властей.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. 25 февраля спецслужба сообщила о предъявлении певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) обвинения в одобрении действий Москвы в рамках военной операции на Украине и восхвалении российской армии. В декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном приговоре к 15 годам колонии спикера Госдумы Вячеслава Володина. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.