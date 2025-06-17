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Военная операция на Украине ,  
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Третий за ночь аэропорт России приостановил полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода временно перестал принимать и отправлять самолеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Нижнего Новгорода временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об этом он написал в телеграм-канале в 02:50. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», пояснил Кореняко.

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Фото:airport58.ru

В 00:51 в Росавиации сообщили о приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Тамбова. Перед этим полеты ограничил аэропорт Калуги. Кореняко писал об этом в 00:25.

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Нижний Новгород аэропорты Росавиация
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