Третий за ночь аэропорт России приостановил полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об этом он написал в телеграм-канале в 02:50. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», пояснил Кореняко.

В 00:51 в Росавиации сообщили о приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Тамбова. Перед этим полеты ограничил аэропорт Калуги. Кореняко писал об этом в 00:25.