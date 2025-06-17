Третий за ночь аэропорт России приостановил полеты
Аэропорт Нижнего Новгорода временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об этом он написал в телеграм-канале в 02:50. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», пояснил Кореняко.
В 00:51 в Росавиации сообщили о приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Тамбова. Перед этим полеты ограничил аэропорт Калуги. Кореняко писал об этом в 00:25.
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