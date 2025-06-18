 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters узнал, что G7 отказалась от коммюнике по Украине из-за США

Reuters: G7 отказалась от коммюнике по Украине из-за США
Сюжет
Военная операция на Украине

«Большая семерка» (G7) отказалась от совместного заявления по Украине по итогам канадского саммита из-за сопротивления со стороны США, сообщает Reuters со ссылкой на канадского чиновника.

Вместо этого в этом году были подготовлены несколько отдельных тематических заявлений. При этом документы, посвященные миграции, искусственному интеллекту и критически важным минералам, США не одобрили.

Кроме этого, американскому президенту Дональду Трампу пришлось покинуть саммит, чтобы вернуться в Вашингтон. Как тогда объяснили в Белом доме, это связано с конфликтом между Израилем и Ираном.

Однако Трамп все же успел обсудить украинский вопрос на полях саммита — на двусторонних встречах с европейскими лидерами. Но согласовать совместное заявление по Украине группе не удалось.

Почему саммит G7 в Канаде закончился без итогового коммюнике и Трампа
Политика
Дональд Трамп

После того, как Трамп покинул саммит, лидеры обсудили антироссийские санкции. После завершения встречи о намерении ввести новые ограничительные меры сообщили Великобритания, Еврокомиссия и Канада. При этом Канада также анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

Москва осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Кроме это, власти России считают антироссийские санкции незаконными.

По данным Reuters, Канада, председательствующая в G7, заранее отказалась от подготовки полноценного итогового коммюнике, чтобы избежать повторения событий саммита 2018 года в Квебеке, когда Трамп отозвал свою подпись под совместным документом и преждевременно покинул форум.

В Кремле критически оценили встречу в Канаде. Саммит выглядел «блекло и достаточно бесполезно», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Канада саммит G7 США коммюнике Украина
Материалы по теме
Почему саммит G7 в Канаде закончился без итогового коммюнике и Трампа
Политика
Медведев назвал G7 «мертвым клубом» с сидящими за столом «зомби»
Политика
Премьер Канады прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 04:14
Зеленский сократил программу своего визита в Канаду на саммит G7 Политика, 04:05
Карапетян уехал из дома в сопровождении силовиков Политика, 04:04
Reuters узнал, что G7 отказалась от коммюнике по Украине из-за США Политика, 03:34
Telegraph узнала об отправке в Иран «загадочных» самолетов из Китая Политика, 03:27
Отделения посольства США в Израиле закроют до 20 июня Политика, 03:02
Том Круз получит почетный «Оскар» Общество, 03:01
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану Политика, 02:37
Умер победитель Евро-1984 Бернар Лякомб Спорт, 02:24
Макрон анонсировал «беспрецедентные санкции» против России Политика, 01:58
Хуситы заявили о намерении присоединиться к Ирану в войне с Израилем Политика, 01:51
Министр внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу в Вашингтоне Политика, 01:30
Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет Политика, 01:16
В Иране задержали группу агентов «Моссада» со взрывчаткой и дронами Политика, 01:09