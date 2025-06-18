Reuters узнал, что G7 отказалась от коммюнике по Украине из-за США
«Большая семерка» (G7) отказалась от совместного заявления по Украине по итогам канадского саммита из-за сопротивления со стороны США, сообщает Reuters со ссылкой на канадского чиновника.
Вместо этого в этом году были подготовлены несколько отдельных тематических заявлений. При этом документы, посвященные миграции, искусственному интеллекту и критически важным минералам, США не одобрили.
Кроме этого, американскому президенту Дональду Трампу пришлось покинуть саммит, чтобы вернуться в Вашингтон. Как тогда объяснили в Белом доме, это связано с конфликтом между Израилем и Ираном.
Однако Трамп все же успел обсудить украинский вопрос на полях саммита — на двусторонних встречах с европейскими лидерами. Но согласовать совместное заявление по Украине группе не удалось.
После того, как Трамп покинул саммит, лидеры обсудили антироссийские санкции. После завершения встречи о намерении ввести новые ограничительные меры сообщили Великобритания, Еврокомиссия и Канада. При этом Канада также анонсировала новый пакет военной помощи Украине.
Москва осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Кроме это, власти России считают антироссийские санкции незаконными.
По данным Reuters, Канада, председательствующая в G7, заранее отказалась от подготовки полноценного итогового коммюнике, чтобы избежать повторения событий саммита 2018 года в Квебеке, когда Трамп отозвал свою подпись под совместным документом и преждевременно покинул форум.
В Кремле критически оценили встречу в Канаде. Саммит выглядел «блекло и достаточно бесполезно», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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