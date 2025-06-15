Хуситы сообщили об ударах по «чувствительным» целям Израиля

Йеменские хуситы заявили, что запустили вместе с Ираном две баллистические ракеты по Израилю, нацеленные на «чувствительные израильские вражеские цели» в районе Тель-Авива. Об этом сообщает The Times of Israel.

При этом ЦАХАЛ не известно ни о каких баллистических ракетах, выпущенных из Йемена за последние 24 часа, сказали военные чиновники.

Хуситы — это религиозно-политическое движение в Йеменской Арабской Республике. Официальное название — «Ансар Аллах» (أنصار الله, буквально «сподвижники Аллаха»). Контролирует столицу Сану, западную и северную часть страны, где проживают более 20 млн человек, или около 70% населения Йемена. Хуситы считаются главным союзником Ирана на Аравийском полуострове. Западные страны обвиняют их в получении военной и технической помощи от Ирана и его сателлитов, в первую очередь от ливанской «Хезболлы», минимум с 2009 года.

Ранее хуситы запустили ракету в пятницу, 13 июня, сообщали ЦАХАЛ и палестинский Красный Полумесяц. При этом «Ансар Аллах» не взяла на себя ответственность за запуск. Тогда в результате удара были ранены пять палестинцев, в том числе трое детей, в палестинском городе Саир, недалеко от Хеврона на юге Западного берега реки Иордан.

Минувшей ночью Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. Удары были нанесены по Тель-Авиву, Тамре. Жилой дом в Бат-Яме на западе Израиля оказался под угрозой обрушения; по данным на 9:00 мск, из-под завалов достали шесть тел. Всего при ударе пострадали 200 человек, погибли десять.

Вооруженный конфликт между двумя странами начался в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал Иран, заявив, что тем самым предупреждает ядерную угрозу с его стороны.