МИД предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за атак Израиля по Ирану

Продолжающиеся атаки Израиля по ядерным объектам на территории Ирана создают угрозу ядерной катастрофы, сообщила пресс-служба МИДа России в телеграм-канале.

«Интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — говорится в сообщении.

Россия призвала властей Израиля немедленно прекратить удары по ядерным установкам и площадкам Ирана.

Кроме этого, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, иранская сторона неизменна привержена обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и готова возобновить контакты с США при условии прекращения нападений со стороны Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о проведении операции «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы, Тегеран, в свою очередь, ответил операцией «Истинное обещание 3».

Израильская сторона утверждает, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. Иран отрицает планы по его созданию.

ЦАХАЛ атаковала несколько объектов, связанных с ядерной инфраструктурой, часть была повреждена. В МАГАТЭ сообщали, что на объекте в Натанзе было разрушено несколько энергообъектов над землей, при этом подземная часть объекта, где находится оборудование по обогащению, не пострадала.