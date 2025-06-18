 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

В ООН заявили о риске «нерационального» применения ядерного оружия

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в интервью РБК объяснила, почему в глобальной организации отвергают идею ядерного сдерживания

Представление о том, что «ядерное оружие якобы обеспечивает максимальную безопасность», ошибочно. Об этом в интервью РБК заявила заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу. По ее оценке, единственный способ нивелировать ядерную угрозу — полностью уничтожить запасы таких вооружений.

Полную версию интервью читайте в подписке РБК

Замгенсека ООН: «Архитектура ядерного разоружения оказалась в кризисе»
Подписка на РБК
Изуми Накамицу

«До тех пор, пока существует это оружие, есть угроза его потенциального применения — намеренного или в результате просчета. Сторонники ядерного сдерживания считают эту концепцию прискорбной, но необходимой; подписанты же ДЗЯО (Договор о запрещении ядерного оружия. — РБК) все больше ставят ее под сомнение — не только на моральных основаниях, но и по стратегическим и практическим соображениям», — сказала замгенсека ООН.

Исходя из совместного заявления СССР и США от 1990 года, стратегическая стабильность — это такое соотношение стратегических сил двух сторон, при котором отсутствуют стимулы для нанесения первого удара. Ядерное сдерживание предполагает, что наличие у страны ядерного оружия гарантирует ее безопасность и защиту от нападения, поскольку за этим нападением последует ядерный ответ.

Договор о запрещении ядерного оружия был открыт к подписанию решением Генассамблеи ООН в 2017 году. В нем, в частности, говорится, что ядерные государства должны «незамедлительно вывести» свои ядерные арсеналы «из состояния оперативной готовности» и «уничтожить их как можно скорее». В январе 2021 года документ, набрав 50 подписей, вступил в силу. На сегодня его подписали 94 государства, полноценно участвуют 73.

«Ядерное сдерживание опирается на предположения о том, что акторы ведут себя рационально — если ты не будешь использовать ядерное оружие, то и они не будут. Однако нет гарантий того, что будет именно так, — ситуация очень хрупкая и неустойчивая. В прошлом мы уже видели недопонимание и просчеты, но, к счастью, мы избежали катастрофы. Но как говорил несколько раз генсекретарь ООН, удача — это не стратегия. Поэтому на третьей встрече государств-участников ДЗЯО мы приняли декларацию, которая отвергает концепцию ядерного сдерживания из-за всех рисков, сопряженных с ядерным оружием, а также с глубоким пониманием его катастрофических гуманитарных последствий», — рассказала Накамицу.

Ядерное сдерживание — это «продукт решений и выборов» мировых лидеров, сказала она. «Той же политической волей можно поменять существующую реальность, начав процесс разоружения, — его определенно возможно начать сейчас», — подчеркнула замгенсека ООН.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
ядерное оружие разоружение ядерное разоружение ООН ядерное сдерживание
Материалы по теме
Британия, Франция и Украина обсудили вопрос «сил сдерживания» в стране
Политика
Франция предложила Европе «ядерный щит» для сдерживания России
Политика
Глава РФПИ назвал провальной политику США по сдерживанию России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет Политика, 01:16
В Иране задержали группу агентов «Моссада» со взрывчаткой и дронами Политика, 01:09
Евтушенков заявил о деглобализации и «строительстве нового мира» Экономика, 01:00
NYT узнала о повышенной готовности войск США на Ближнем Востоке Политика, 00:42
ЦАХАЛ сообщила о ракетах, выпущенных с территории Ирана Политика, 00:40
МИД предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за атак Израиля по Ирану Политика, 00:37
Жена Макаревича заявила, что их машину «призвали» израильские военные Общество, 00:08
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В ООН заявили о риске «нерационального» применения ядерного оружия Политика, 00:03
Замгенсека ООН: «Архитектура ядерного разоружения оказалась в кризисе»Подписка на РБК, 00:01
Зампред ВТБ решил взять паузу в прогнозировании ключевой ставки Финансы, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 17 июн, 23:59
В Израиле допустили, что США могут вступить в войну с Ираном Политика, 17 июн, 23:59
Канада ввела санкции против бывшей жены Путина, Чубайса и дочери Ельцина Политика, 17 июн, 23:41
Израиль на фоне ударов по Ирану продлил визы иностранцам до 30 сентября Политика, 17 июн, 23:37