В ООН заявили о риске «нерационального» применения ядерного оружия

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в интервью РБК объяснила, почему в глобальной организации отвергают идею ядерного сдерживания

Представление о том, что «ядерное оружие якобы обеспечивает максимальную безопасность», ошибочно. Об этом в интервью РБК заявила заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу. По ее оценке, единственный способ нивелировать ядерную угрозу — полностью уничтожить запасы таких вооружений.

«До тех пор, пока существует это оружие, есть угроза его потенциального применения — намеренного или в результате просчета. Сторонники ядерного сдерживания считают эту концепцию прискорбной, но необходимой; подписанты же ДЗЯО (Договор о запрещении ядерного оружия. — РБК) все больше ставят ее под сомнение — не только на моральных основаниях, но и по стратегическим и практическим соображениям», — сказала замгенсека ООН.

Исходя из совместного заявления СССР и США от 1990 года, стратегическая стабильность — это такое соотношение стратегических сил двух сторон, при котором отсутствуют стимулы для нанесения первого удара. Ядерное сдерживание предполагает, что наличие у страны ядерного оружия гарантирует ее безопасность и защиту от нападения, поскольку за этим нападением последует ядерный ответ. Договор о запрещении ядерного оружия был открыт к подписанию решением Генассамблеи ООН в 2017 году. В нем, в частности, говорится, что ядерные государства должны «незамедлительно вывести» свои ядерные арсеналы «из состояния оперативной готовности» и «уничтожить их как можно скорее». В январе 2021 года документ, набрав 50 подписей, вступил в силу. На сегодня его подписали 94 государства, полноценно участвуют 73.

«Ядерное сдерживание опирается на предположения о том, что акторы ведут себя рационально — если ты не будешь использовать ядерное оружие, то и они не будут. Однако нет гарантий того, что будет именно так, — ситуация очень хрупкая и неустойчивая. В прошлом мы уже видели недопонимание и просчеты, но, к счастью, мы избежали катастрофы. Но как говорил несколько раз генсекретарь ООН, удача — это не стратегия. Поэтому на третьей встрече государств-участников ДЗЯО мы приняли декларацию, которая отвергает концепцию ядерного сдерживания из-за всех рисков, сопряженных с ядерным оружием, а также с глубоким пониманием его катастрофических гуманитарных последствий», — рассказала Накамицу.

Ядерное сдерживание — это «продукт решений и выборов» мировых лидеров, сказала она. «Той же политической волей можно поменять существующую реальность, начав процесс разоружения, — его определенно возможно начать сейчас», — подчеркнула замгенсека ООН.