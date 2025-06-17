На западе Тегерана произошли мощные взрывы
На западе Тегерана слышны непрерывные интенсивные взрывы, сообщает агентство IRNA.
О взрывах в западной части города также пишет Shargh. Также издание публикует видео, на котором видна работа ПВО в одном из районов города.
В ночь на 17 июня несколько взрывов было слышно на востоке Тегерана. Там также работала ПВО.
Армия Израиля подтвердила нанесение ударов. «Мы нанесли существенные удары по иранскому режиму, и в результате они были отброшены в центральный Иран. Теперь они сосредоточили свои усилия на ведении ракетного огня из района Исфахана. Мы нацеливаемся на военные цели», — говорится в сообщении.
Параллельно ЦАХАЛ объявила воздушную тревогу на большей части территории Израиля.
Ранее Иран сообщил, что начал новую волну ударов ракетами и беспилотниками по Израилю. В сообщении КСИР [Корпуса стражей исламской революции] отмечалось, что ракеты были запущены из различных точек на территории Ирана.
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