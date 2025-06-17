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В руках у пассажира самолета Иркутск — Москва «Уральских авиалиний» загорелся смартфон Realme, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«13 июня на рейсе № 106 Иркутск — Москва у пассажира произошло возгорание телефона Realme, из-за чего он бросил телефон на пол. Началось задымление салона, пассажиры принялись поливать телефон водой», — рассказали в авиакомпании.

Там уточнили, что бортпроводники надели огнеупорные перчатки и разместили телефон в баке в туалетной комнате под наблюдением. В салоне была перекрыта вентиляция, также было повреждено ковровое покрытие, добавили в «Уральских авиалиниях».

Пассажир, в руках которого загорелся смартфон, не получил травм и ожогов, отметил перевозчик.

По информации телеграм-канала Shot, всего на борту находилось 165 человек, среди них 159 пассажиров.

В декабре 2022 года в Южно-Сахалинске экстренно сел самолет Airbus A-319 авиакомпании «Аврора», летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, из-за возгорания пауэрбанка у пассажира. Двум пассажирам в результате инцидента стало плохо. После посадки специалисты не выявили у самолета технических неисправностей.

В том же месяце похожий случай произошел на борту самолета Airbus А-321 «Уральских авиалиний», который готовился к вылету в Калининград из Москвы. У одного из пассажиров произошло задымление аккумулятора мобильного устройства. Возгорание было оперативно ликвидировано, пассажиров эвакуировали по аварийным трапам.